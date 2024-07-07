В Ряжске пьяный мужчина угрожал дочери ножом

По предварительной информации ведомства, 59-летний мужчина вернулся домой нетрезвым. Дочь не открыла ему дверь и упрекнула в неподобающем поведении. Мужчина ругался и злился. Через несколько часов женщина пожалела родителя и впустила. После чего мужчина схватил нож и пригрозил зарезать дочь.

В Ряжске пьяный мужчина угрожал дочери ножом. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции в своем Telegram_канале.

По предварительной информации ведомства, 59-летний мужчина вернулся домой нетрезвым. Дочь не открыла ему дверь и упрекнула в неподобающем поведении. Мужчина ругался и злился.

Как утонили в полиции, через несколько часов женщина пожалела родителя и впустила. После чего мужчина схватил нож и пригрозил зарезать дочь. Она спряталась от отца и обратилась в полицию.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.