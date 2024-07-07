В Рязанской области произошло массовое ДТП
На кадрах видно, что несколько легковушек получили серьезные механические повреждения. Движение транспорта затруднено в обе стороны.
В воскресенье, 7 июля, в Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом
«На Спасской дороге произошло дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.
По словам автора поста, столкнулись пять автомобилей. На кадрах видно, что несколько легковушек получили серьезные механические повреждения. Подробности произошедшего неизвестны.
Сказано, что движение транспорта затруднено в обе стороны. На месте работают сотрудники ГАИ.
Официальная информация уточняется.