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В Рязани напали на мужчину с ножом
Инцидент произошел в квартире на Касимовском шоссе. По данным ведомства, 28-летний мужчина получил ножевое ранение. Его госпитализировали.

Ночью в воскресенье, 7 июля, в Рязани напали с ножом на мужчину. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в квартире на Касимовском шоссе. По данным ведомства, 28-летний мужчина получил ножевое ранение.

Его госпитализировали.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.