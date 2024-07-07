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В Курске мужчина поджег сына, чтобы наказать его

В Курске мужчина поджег сына, чтобы наказать его. Об этом сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, вечером в пятницу, 5 июля, 9-летний мальчик играл дома со свечкой. Он проводил опыты и случайно поджег свечой разлитый спирт. Рядом находилась годовалая сестра мальчика. Из-за небольшого пожара девочка получила ожоги.

На крики детей прибежали родители. Они потушили пожар. Однако отец мальчика, 38-летний мужчина, «вышел из себя из-за шалости сына» и снял с ребенка штаны, облил ягодицы спиртом и поджег.

Отмечается, что обоим детям потребовалась медпомощь. Сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии.

По данным канала, мужчину задержали.