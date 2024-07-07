В Касимовском районе в ДТП пострадал водитель «Киа Рио»

В воскресенье, 7 июля, примерно в 15:05 на 246 километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» произошло ДТП. Столкнулись «Шкода Октавия» под управлением 39-летнего водителя и «Киа Рио» под управлением 63-летнего мужчины.

В воскресенье, 7 июля, примерно в 15:05 на 246 километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов».

Отмечается, что столкнулись «Шкода Октавия», под управлением 39-летнего водителя, и «Киа Рио», под управлением 63-летнего мужчины.

По данным канала, в результате аварии водитель «Киа Рио» пострадал. Он обращался за медицинской помощью.

Проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»