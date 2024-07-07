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В Касимове произошло смертельное ДТП со скутером
Авария произошла на улице Татарской рядом с магазином «Березка». Столкнулись скутер и «Рено Логан». По словам очевидцев, водитель скутера погиб.

В воскресенье, 7 июля, в Касимове произошло смертельное ДТП с мопедом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов».

Авария произошла на улице Татарской рядом с магазином «Березка». Столкнулись скутер и «Рено Логан».

По словам очевидцев, водитель скутера погиб. Официально информация не подтверждена.

Судя по кадрам, на месте работают сотрудники ГАИ.

Позже в ГАИ рассказали подробности ДТП.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»