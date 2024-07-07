Украина атаковала три населенных пункта в Белгородской области
В районе города Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. Автомобиль и комбайн получили повреждения.
В воскресенье, 7 июля, Украина атаковала три населенных пункта Шебекинского городского округа. Об этом
По его словам, в поселке Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом и надворные постройки. Отмечается, что здания повреждены.
В районе города Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. Автомобиль и комбайн получили повреждения.
Кроме того, в поселке Красное дрон-камикадзе атаковал автомобиль. Он поврежден.
По предварительным данным губернатора, пострадавших нет. Информация о последствиях атаки уточняется.