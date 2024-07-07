Умер бывший зампред правительства Рязанской области по соцсфере Валентин Завалев

Он умер воскресенье, 7 июля, на 67 году жизни.

В воскресенье, 7 июля, скончался бывший зампред правительства Рязанской области по соцсфере Валентин Завалев. Об этом сообщил экс-министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале.

Завалеву было 66 лет. Причина смерти не называется.

Ранее работал хирургом, заместителем главного врача больницы, был министром здравоохранения Саратовской области. Затем работал на федеральном уровне, в том числе, в Росздравнадзоре, управлении делами президента.

В марте 2023 года Завалев стал зампредом правительства Рязанской области по соцсфере. В феврале 2024 года он оставил должность по состоянию здоровья.