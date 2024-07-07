Российские военные освободили Чигари в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Российские военные освободили Чигари в ДНР. Об этом
По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Кроме того, российские военные поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское ДНР.
Отмечается, что Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, гаубицы.