Российские военные освободили Чигари в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Российские военные освободили Чигари в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, российские военные поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское ДНР.

Отмечается, что Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, гаубицы.