Появились подробности смертельного ДТП со скутером в Касимове

7 июля, примерно в 12:40 на перекрестке улиц Татарская и Кокорева города Касимов Рязанской области, по предварительной информации произошло столкновение двух транспортных средств — скутера «Мотоленд», под управлением 43-летнего водителя и автомобиля «Рено Логан» под управлением 49-летнего водителя.

Пресс-служба региональной ГАИ привела подробности смертельного ДТП со скутером в Касимове.

В воскресенье, 7 июля, примерно в 12:40 на перекрестке улиц Татарская и Кокорева, по предварительной информации, столкнулись скутер «Мотоленд», под управлением 43-летнего водителя и автомобиля «Рено Логан» под управлением 49-летнего водителя.

В результате происшествия водитель скутера от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

Ранее появилось фото с места.