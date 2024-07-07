После смертельного ДТП в Ряжском районе возбудили уголовное дело

Прокуратурой Александро-Невского района поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП, произошедшего на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе.

После смертельного ДТП в Ряжском районе прокуратурой Александро-Невского района поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сказано, что на место происшествия выезжал прокурор Александро-Невского района Евгений Симакин.

Установление всех обстоятельств произошедшего, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги на контроле в прокуратуре Александро-Невского района.

Напомним, авария произошла в субботу, 6 июля. Погибли пять человек.