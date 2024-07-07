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После драки с мигрантами в Рязани следком возбудил уголовное дело о хулиганстве
Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Потерпевших допросили.

После драки с мигрантами в Рязани возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По данным ведомства, утром в субботу, 6 июля, на улице Черновицкой группа людей спровоцировала конфликт с 4 жителями Рязанской области и избила их. Двоим мужчинам потребовалась медпомощь.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Потерпевших допросили. Личность одного из напавших установлена, в ближайшее время его доставят в следственный отдел.

«По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также всех участников конфликта», — говорится в сообщении.

Напомним, на улице Черновицкой в Рязани произошла массовая драка с участием мигрантов. Зачинщиков драки задержали. Выяснилось, что один из них находился на территории России незаконно. Позже Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на рязанцев.