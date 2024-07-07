Момент ДТП на улице Зубковой в Рязани попал на видео

На кадрах видно, как «Нива» выезжает на красный сигнал светофора и сталкивается с автомобилем Kia.

Момент ДТП у дома № 8, строение 3 на улице Зубковой в Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Рязань».

На кадрах видно, как «Нива» сталкивается с автомобилем Kia, после чего вторая машина въезжает в столб.

Ранее очевидцы сообщали, что «Нива» выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с проезжающей мимо легковушкой.

Видео: Telegram-канал «Рязань»