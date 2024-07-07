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Малков посетил Фестиваль имени Аверкина
Губернатор Павел Малков и помощник директора Росгвардии Юрий Котов ознакомились с работой фестивальных площадок, посвященных жизни, быту и традициям жителей Сасовской земли, гастрономическим брендам муниципального образования и региона в целом. Также были организованы мастер-классы, выставки, прошел арт-парад «Ромашковое настроение».

Губернатор Павел Малков посетил Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору Александру Аверкину. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Вместе с главой региона событие посетил помощник директора Росгвардии Юрий Котов.

Участникам и гостям фестиваля приветственный адрес направила Министр культуры РФ Ольга Любимова. На фестивале присутствовали начальник управления Росгвардии по Рязанской области Виктор Лачев и глава администрации Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

Павел Малков и Юрий Котов ознакомились с работой фестивальных площадок, посвященных жизни, быту и традициям жителей Сасовской земли, гастрономическим брендам муниципального образования и региона в целом. Также были организованы мастер-классы, выставки, прошел арт-парад «Ромашковое настроение».

Завершающим событием фестиваля стал гала-концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова, творческих коллективов и солистов из разных регионов страны. Состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса исполнителей народной песни, была вручена премия Рязанской области имени Аверкина.

Губернатор Павел Малков подчеркнул в своем приветствии большую популярность этого регионального проекта. «Фестиваль Аверкина — это визитная карточка Сасовской земли. Добрая традиция нашего региона, которая объединяет людей и дарит неповторимые эмоции, — сказал он. — Народная песня, народная музыка, по-настоящему народная. Это отражение русской души. Сейчас это действительно важно. Такие мероприятия становятся все более актуальными, более востребованными. Вместе мы делаем очень важное дело — сохраняем народную культуру, память и творческое наследие Александра Петровича Аверкина».

Глава региона пожелал всем его организаторам и участникам, жителям Сасовского округа, успехов, в том числе в сохранении культурного наследия Рязанской области. Павел Малков поблагодарил главу Росгвардии Виктора Золотова за возможность ежегодного участия в фестивале выдающегося коллектива — Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Губернатор вручил диплом лауреата Премии Рязанской области имени Аверкина в области народного творчества Народному коллективу Рязанской области, вокальному ансамблю «Звонница» МБУ МКЦ Сасово, руководителем которого является Людмила Богатова.

Помощник директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Котов выразил благодарность за гостеприимство, высокий уровень организации фестиваля и отметил: «Благодаря творчеству А.П. Аверкина мы обращаемся ко всему, что составляет богатство земли русской и нашего народа. Это особенно важно сегодня, в период проведения СВО».