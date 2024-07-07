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Глава Рособрнадзора: школьное образование ориентировано не только на ЕГЭ
Как сказал Музаев, раньше ЕГЭ был единственным ориентиром для учителя при обучении, а из-за введения ФООП ситуация изменилась.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что учителям при обучении детей теперь не нужно ориентироваться только на ЕГЭ из-за введения единых федеральных основных образовательных программ (ФООП). Об этом он рассказал ТАСС.

Отмечается, что ФООП введены в школах с 1 сентября 2023 года. По русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ они обязательны. По остальным предметам школы могут разработать собственные программы. Однако уточняется, что их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

Как сказал Музаев, содержание ЕГЭ всегда опиралось на образовательные стандарты. Но если раньше экзамен был единственным ориентиром для учителя при обучении, то из-за введения ФООП ситуация изменилась.

Уточняется, что в ноябре 2023 года глава Минпросвещения России Сергей Кравцов говорил, что единые государственные учебники по всем предметам разработают в течение двух-трех лет. На данный момент такой учебник есть по истории.

Ранее Музаев сообщал, что Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ. Позже в Госдуме высказались против отмены экзамена.