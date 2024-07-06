Во время урагана в Рязани пострадала женщина

Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов. Он также рассказал, что больше всего от «Орхана» пострадал Советский район города. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Во время урагана в Рязани пострадал женщина. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

По его словам, во время вчерашнего урагана в Рязани выпало более четверти от месячной нормы осадков. Порывы ветра обрушили более 40 деревьев в городе.

Артемов отметил, что во время урагана в Рязани пострадала женщина. Ее госпитализировали и уже выписали.

Мэр также рассказал, что больше всего от «Орхана» пострадал Советский район города. Все городские службы работают в усиленном режиме.