В сети появился выпуск программы «Поедем, поедим!» из Рязани
Ведущий программы посетил Святое озеро, танцующий лес и Рыбацкую деревню. Он попробовал каравайцы, уху на курином бульоне и приготовил судака в соусе из шиповника!
В сети появился выпуск программы «Поедем, поедим!» из Рязани. Его опубликовал телеканал НТВ.
Ведущий программы посетил Святое озеро, танцующий лес и Рыбацкую деревню. Он попробовал каравайцы, уху на курином бульоне и приготовил судака в соусе из шиповника.
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