В сети появился выпуск программы «Поедем, поедим!» из Рязани

Ведущий программы посетил Святое озеро, танцующий лес и Рыбацкую деревню. Он попробовал каравайцы, уху на курином бульоне и приготовил судака в соусе из шиповника!