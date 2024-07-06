В Сасове сгорели два автомобиля
Первым загорелся автомобиль Skoda Octavia. Затем огонь перекинулся на припаркованный FIAT Albea.
В Сасове сгорели два автомобиля. Об этом сообщило
Возгорание случилось в субботу, 6 июля, примерно в 3:00 во дворе дома № 31 микрорайона «Южный».
Уточняется, что первым загорелся автомобиль Skoda Octavia. Затем огонь перекинулся на припаркованный FIAT Albea.
Огонь потушили к 3:15. На место выезжал один автомобиль, четыре человека личного состава.
В полиции изданию сообщили, что, предварительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки. Пострадавших нет.