В Сасове сгорели два автомобиля

Первым загорелся автомобиль Skoda Octavia. Затем огонь перекинулся на припаркованный FIAT Albea.

В Сасове сгорели два автомобиля. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Возгорание случилось в субботу, 6 июля, примерно в 3:00 во дворе дома № 31 микрорайона «Южный».

Уточняется, что первым загорелся автомобиль Skoda Octavia. Затем огонь перекинулся на припаркованный FIAT Albea.

Огонь потушили к 3:15. На место выезжал один автомобиль, четыре человека личного состава.

В полиции изданию сообщили, что, предварительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки. Пострадавших нет.