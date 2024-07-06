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В Рязанской области молодой человек ограбил магазин и угрожал продавцам
Местного жителя задержали. Ранее он был судим за угрозу убийством, кражу и грабеж магазина. В момент задержания он был пьян.

В Рязанской области 19-летний молодой человек ограбил магазин и угрожал его сотрудницам. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в поселке Ухолово. Молодой человек украл из супермаркета три бутылки виски и начал угрожать продавцам, когда они за ним погнались.

Местного жителя задержали. Ранее он был судим за угрозу убийством, кражу и грабеж магазина. В момент задержания он был пьян.

Возбуждено уголовное дело.