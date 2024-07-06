В Рязанской области молодой человек ограбил магазин и угрожал продавцам
Местного жителя задержали. Ранее он был судим за угрозу убийством, кражу и грабеж магазина. В момент задержания он был пьян.
В Рязанской области 19-летний молодой человек ограбил магазин и угрожал его сотрудницам. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Инцидент произошел в поселке Ухолово. Молодой человек украл из супермаркета три бутылки виски и начал угрожать продавцам, когда они за ним погнались.
Местного жителя задержали. Ранее он был судим за угрозу убийством, кражу и грабеж магазина. В момент задержания он был пьян.
Возбуждено уголовное дело.