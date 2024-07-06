В Рязани дерево придавило припаркованный автомобиль

Инцидент произошел ночью 6 июля в Канищеве. Дерево упало на припаркованный автомобиль и значительно повредило его крышу.

В Рязани упавшее дерево разбило припаркованный автомобиль. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани.

Инцидент произошел ночью 6 июля в Канищеве у дома № 21 на улице Бирюзова. Дерево упало на припаркованный автомобиль и значительно повредило его крышу.

Ранее в Рязани ураган опрокинул «ГАЗель» и снес остановку общественного транспорта.