В Рязани прошел парад ретро-транспорта Госавтоинспекции

Мероприятие посвящено 88-летию образования ведомства. Колонна автомобилей стартовала от здания управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области. Машины сделали остановки на стационарном посту ДПС «Дягилевский» и у Музея рязанской полиции. Затем транспортные средства выстроились на площади Театральной.

В Рязани прошел парад служебного ретро-транспорта, посвященный 88-летию образования Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия прошли в субботу, 6 июля. Они начались с торжественного развода около здания управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области.

На площадке припарковали транспортные средства Госавтоинспекции, Пожарной охраны, Медицинской службы, Федеральной службы охраны, Комитета Государственной безопасности и другие автомобили и мотоциклы от выпущенных в 1935 году до современных внедорожников Aurus. Перед ними построились сотрудники и ветераны Госавтоинспекции, а также реставраторы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа, Ижевска, Тамбова, Комсомольска-на-Амуре. Часть участников мероприятия облачилась в служебную форму, соответствующей эпохе ретроавтомобиля.

Собравшихся приветствовали заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Вадим Черемисин, начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов и председатель ветеранской организации региональной Госавтоинспекции майор милиции в отставке Владимир Конкин. Полковники полиции Вадим Черемисин и Сергей Романов вручили реставраторам и ветеранам, принимавшим активное участие в подготовке парадов ретро-транспорта и патриотическом воспитании молодежи, благодарности от руководства регионального УМВД.

В 2024 году прошел уже пятый ежегодный пробег ретро-транспорта.

Колонна автомобилей стартовала от здания управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области. Машины сделали остановки на стационарном посту ДПС «Дягилевский» и у Музея рязанской полиции. Затем транспортные средства выстроились на площади Театральной, где горожане могли осмотреть уникальные образцы и пообщаться с ветеранами Госавтоинспекции и реставраторами. Выставка ретро-транспорта сопровождалась концертной программой — ее организовал культурным центром УМВД России по Рязанской области.

На пути от стационарного поста ДПС «Дягилевский» до Музея рязанской полиции участники посетили мемориальную доску, установленную в Дягилеве у места гибели сержанта милиции Евгения Коняева. Он погиб в 1977 году при задержании особо опасных преступников. Ветераны Госавтоинспекции и реставраторы возложили цветы к памятной доске.