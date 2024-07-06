В Рязани и Солотче произошло массовое отключение света

В список попали около 30 улиц.

В Рязани и Солотче произошло массовое отключение света. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

В субботу, 6 июля, без света остались следующие улицы Солотчи:

Коммунальная,

Мещерская,

Владимирская,

Песчаная,

Сосновая,

Зеленая,

Дачная,

Железнодорожная,

Курортный переулок,

Куркова,

Порядок,

Почтовая,

Монастырская,

Вольная.

В Рязани света нет по адресам:

1-й проезд Ломоносова,

улица Пугачева,

улица Разина,

улица Гайдара,

улица Никуличинская,

улица 1-я Нагорная,

улица Пронская,

улица Баженова,

улица Шаповская,

улица 1-я Красная,

улица 2-я Красная,

улица Гаражная,

улица Путевая,

Голенчинское шоссе.

На месте работают ремонтные бригады.