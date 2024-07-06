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В Рязани и Солотче произошло массовое отключение света
В список попали около 30 улиц.

В Рязани и Солотче произошло массовое отключение света. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

В субботу, 6 июля, без света остались следующие улицы Солотчи:

  • Коммунальная,
  • Мещерская,
  • Владимирская,
  • Песчаная,
  • Сосновая,
  • Зеленая,
  • Дачная,
  • Железнодорожная,
  • Курортный переулок,
  • Куркова,
  • Порядок,
  • Почтовая,
  • Монастырская,
  • Вольная.

В Рязани света нет по адресам:

  • 1-й проезд Ломоносова,
  • улица Пугачева,
  • улица Разина,
  • улица Гайдара,
  • улица Никуличинская,
  • улица 1-я Нагорная,
  • улица Пронская,
  • улица Баженова,
  • улица Шаповская,
  • улица 1-я Красная,
  • улица 2-я Красная,
  • улица Гаражная,
  • улица Путевая,
  • Голенчинское шоссе.

На месте работают ремонтные бригады.