В Рязани и Солотче произошло массовое отключение света
В список попали около 30 улиц.
В Рязани и Солотче произошло массовое отключение света. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
В субботу, 6 июля, без света остались следующие улицы Солотчи:
- Коммунальная,
- Мещерская,
- Владимирская,
- Песчаная,
- Сосновая,
- Зеленая,
- Дачная,
- Железнодорожная,
- Курортный переулок,
- Куркова,
- Порядок,
- Почтовая,
- Монастырская,
- Вольная.
В Рязани света нет по адресам:
- 1-й проезд Ломоносова,
- улица Пугачева,
- улица Разина,
- улица Гайдара,
- улица Никуличинская,
- улица 1-я Нагорная,
- улица Пронская,
- улица Баженова,
- улица Шаповская,
- улица 1-я Красная,
- улица 2-я Красная,
- улица Гаражная,
- улица Путевая,
- Голенчинское шоссе.
На месте работают ремонтные бригады.