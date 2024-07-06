В России хотят ограничить использование иностранных слов
Критерии необоснованного использования слов, имеющих российские аналоги, определят Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры. Кабмин получил сделать это к первому кварталу 2025 года.
В России хотят ограничить использование иностранных слов. Об этом сообщает РИА Новости
Критерии необоснованного использования слов, имеющих российские аналоги, определят Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры. Кабмин получил сделать это к первому кварталу 2025 года.
Кроме того, Минцифры, Минкультуры и ФАС начнут противодействовать излишнему использованию иностранной лексики в наружной рекламе.
Каждый год они будут отчитываться перед правительством о проделанной работе.