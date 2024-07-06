В РГУ имени Есенина прошло открытие «Университетских смен»

В РГУ имени Есенина прошло открытие «Университетских смен». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились почетные гости: замминистра образования Рязанской области Сергей Хлыстов, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Татьяна Косачева, председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев, начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования администрации города Рязани Лариса Белоусова.

Старт «Университетским сменам» дала исполняющий обязанности ректора Лариса Лазуткина.

«Мы очень рады, что в нашу дружную семью вливаетесь и вы. Мы подготовили для вас интересную, насыщенную программу. Вы будете немножко уставать, но усталость эта будет приятной. Мы вам рады! Будем считать „Университетские смены“ открытыми!», — заявила она.

В рамках мероприятия также состоялось поднятие Государственного флага Российской Федерации.