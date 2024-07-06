В Москве мужчина разбил витрину магазина и чуть не погиб от потери крови

43-летний мужчина посреди ночи захотел подарить букет своей возлюбленной и забрался в ближайший супермаркет. Он разбил стеклянную дверь и порезавшись об осколки, взял букет, оставив за него деньги.

В Москве мужчина разбил витрину магазина и чуть не погиб от потери крови. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, 43-летний мужчина посреди ночи захотел подарить букет своей возлюбленной и забрался в ближайший супермаркет. Он разбил стеклянную дверь и порезавшись об осколки, взял букет, оставив за него деньги.

Отмечается, что мужчина смог пройти несколько километров до дома женщины и подарить ей цветы, но потерял сознание от потери крови по пути домой.

На улице его нашли сотрудники Росгвардии и вызвали скорую помощь.