В Москве мужчина до смерти забил соседку

В Москве мужчина до смерти забил соседку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление СК РФ.

Труп женщины обнаружили вечером в пятницу, 5 июля, в квартире дома на Боровском шоссе. На ее голове были многочисленные ушибленные раны. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили родственников и соседей убитой. Подозреваемого нашли и задержали. По версии СК, им оказался сосед потерпевшей.

Мужчина будет доставлен в следственный отдел для допроса. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и другие экспертизы.