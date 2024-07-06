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В Москве мужчина до смерти забил соседку

В Москве мужчина до смерти забил соседку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление СК РФ.

Труп женщины обнаружили вечером в пятницу, 5 июля, в квартире дома на Боровском шоссе. На ее голове были многочисленные ушибленные раны. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили родственников и соседей убитой. Подозреваемого нашли и задержали. По версии СК, им оказался сосед потерпевшей.

Мужчина будет доставлен в следственный отдел для допроса. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и другие экспертизы.