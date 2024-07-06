В Минтруде назвали размер единого пособия на детей до 17 лет

По словам Антона Котякова, на меру поддержки каждый год государство выделяет 1,7 триллиона рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ежемесячное и единое пособие на детей до 17 лет составляет в среднем около 15 тысяч рублей. Информацию привел телеканал РЕН ТВ.

Котяков напомнил, что выплату получают нуждающиеся семьи, где есть дети до 17 лет.

«Выплата (…) в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей) ежемесячно», — отметил Котяков во время выступления на демографическом форуме «Россия — семья семей».

Чиновник заявил, что выплата является достаточно значимой мерой поддержки, благодаря которой удается выровнять финансовую ситуацию в семьях. Министр обратил внимание на то, что ежегодные расходы государства на эту меру поддержки семей — 1,7 триллиона рублей.