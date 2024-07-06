В центре Рязани подростки сломали качели, установленные в прошлом году
Инцидент произошел в субботу, 6 июля, на площади Ленина. Качели не выдержали веса подростков и обломились. Одна из девочек получила легкие травмы.
В центре Рязани подростки сломали качели, установленные в прошлом году. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в субботу, 6 июля, на площади Ленина. Качели не выдержали веса подростков и обломились. Одна из девочек получила легкие травмы.
«Они залезли на одни качели вчетвером: три девочки и мальчик», — отметила очевидица.
Отметим, что на качелях висят правила безопасной эксплуатации.