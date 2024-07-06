В Бурятии медведь загрыз женщину-рыбака

Жительница Нижнеангарска в Бурятии погибла в результате нападения медведя, зверь набросился на женщину, когда та рыбачила, сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова 6 июля.

В Бурятии женщина погибла после нападения медведя. Об этом сообщила глава Бурприроднадзора Марина Дамдинова в субботу, 6 июля.

«В Северобайкальском районе жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на нее напал медведь… От полученных травм она скончалась», — рассказала Дамдинова.

Предположительно, животное могло воспринять женщину как возможную угрозу, либо хотело воспользоваться ее уловом. Медведя нашли и обезвредили инспекторы Бурприроднадзора. Сотрудники службы обследуют территорию, где произошел инцидент, следов других медведей не обнаружено.