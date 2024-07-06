В Бурятии 22 человека попали в больницу после отравления роллами из доставки

Инцидент произошел в городе Гусиноозерск. Среди пострадавших — 13 детей.

В Бурятии 22 человека попали в больницу после отравления роллами из доставки. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Гусиноозерск. Среди пострадавших — 13 детей.

Жители города рассказали в соцсетях, что ели роллы, которые заказали через службу доставки из местного кафе. В какой-то момент они почувствовали себя плохо.

Госпитализировано 10 человек, в том числе восемь детей, остальные находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура начала проверку.