Синоптики рассказали рязанцам о погоде на воскресенье
В воскресенье, 7 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха по области ночью опустится до +9, +14 градусов. Днем в регионе потеплеет до +23, +28 градусов.
Синоптики рассказали рязанцам о погоде на воскресенье. Прогноз появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В воскресенье, 7 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман.
Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до +9, +14 градусов. Днем в регионе потеплеет до +23, +28 градусов.