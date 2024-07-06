Синоптики рассказали рязанцам о погоде на воскресенье

В воскресенье, 7 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха по области ночью опустится до +9, +14 градусов. Днем в регионе потеплеет до +23, +28 градусов.