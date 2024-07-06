Рязанцы поделились кадрами последствий урагана «Орхан»

Напомним, что во время вчерашнего урагана в Рязани пострадала женщина. Сильный ветер также снес остановку у ТЦ «Круиз» и опрокинул припаркованную «ГАЗель». Мэр Рязани отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме.

Рязанцы поделились кадрами последствий урагана «Орхан». Кадры в редакцию РЗН. Инфо 6 июля прислали очевидцы.

Во время вчерашнего урагана на Окском проезде сорвало крышу с хозпостроек. Части конструкции отбросило на несколько метров. Сейчас на месте работают сотрудники администрации. Территорию приводят в порядок.

Рязанцы также засняли поваленные деревья на улице Затинной. Сильный ветер сорвал ветки и повалил крупные деревья на дорогу.

Напомним, что во время вчерашнего урагана в Рязани пострадала женщина. Сильный ветер также снес остановку у ТЦ «Круиз» и опрокинул припаркованную «ГАЗель». Мэр Рязани отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме.