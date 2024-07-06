РГУ имени Есенина вошел в состав Ассоциации классических университетов России

РГУ имени Есенина вошел в состав Ассоциации классических университетов России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что заявление о вступлении университета в АКУР принято президентом Ассоциации, ректором МГУ имени Ломоносова Виктором Садовничим в рамках работы Съезда Российского Союза ректоров, который прошел 4 июля.

В работе Съезда приняли участие: зампред правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Андрей Фурсенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Российской академии образования Ольга Васильева, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также более 600 руководителей вузов России.

РГУ имени Сергея Есенина представила исполняющий обязанности ректора, доктор педагогических наук Лариса Лазуткина.

После пленарное заседания Съезда работа продолжилась в секциях. Обсуждение касалось национальной системы образования как фундамента научно-технологического суверенитета страны: сотрудничества Союза ректоров и РАН в реализации приоритетных направлений научно-технологического развития; работы РСР и «третьей миссии» университетов; деятельности РСР на международном научно-образовательном пространстве; формирования суверенного российского мировоззрения и воспитания патриотичной и социально ответственной личности.