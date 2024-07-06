Новым замминистра обороны Украины стал выпускник рязанского военного вуза

Александр Сергий — выпускник Рязанского высшего войскового автомобильно-инженерного училища, он окончил его в 1991 году.

Новым заместителем министра обороны Украины стал выпускник рязанского военного вуза Александр Сергий. Информацию опубликовали в Telegram-канале кабмина страны.

Сергий — выпускник Рязанского высшего войскового автомобильно-инженерного училища, он окончил его в 1991 году.

Также должность замминистра получил Анатолий Клочок. В сообщении не указано, сменят ли заместители кого-то или штат ведомства расширят за счет двух новых должностей.