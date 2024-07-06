Краснодарский край подвергся массовой атаке БПЛА

Повреждения получили нефтебаза и вышка связи. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Краснодарский край подвергся массовой атаке БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В ночь на субботу, 6 июля, беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Повреждения получили нефтебаза и вышка связи. Под удар попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы:

в Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков;

в станице Павловской после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе загорелись резервуары с топливом;

в станице Ленинградской в результате атаки БПЛА также загорелся резервуар с топливом.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.