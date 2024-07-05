В Зеленогорске нашли мертвым таксиста, которого обвиняли в педофилии

В Зеленогорске нашли мертвым таксиста, которого обвиняли в педофилии. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Ранее местные жители пожаловались на водителя, который приставал к их детям. Об одном из случаев домогательства написали в группе «Подслушано в Зеленогорске» ВКонтакте. Женщина заявила, что таксист полез к ее годовалой дочери, когда она отвлеклась, чтобы попрощаться с друзьями. Мать увидела это и оттащила ребенка. Мужчина быстро уехал.

После публикаций в соцсетях инцидентом заинтересовалась полиция.

Подозреваемого допросили — он все отрицал, а спустя несколько дней его нашли мертвым.