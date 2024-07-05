В Тюмени мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб

В Тюмени мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Вечером 4 июля 41-летний водитель на мотоцикле марки Ducati не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«Автоинспекторы выявили признаки подделки у водительского удостоверения мотоциклиста, оно направлено на экспертизу», — указано в сообщении.