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В Спасском районе прошла встреча с предпринимателями на тему поддержки бизнеса
По ее итогам принято решение о создании Центра поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

4 июля в Спасском районе состоялась встреча с участием местных предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки бизнеса. Ее провела заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, которая является куратором муниципалитета.

Мероприятие включало обсуждение проблем, которые предприниматели района считают наиболее актуальными, в том числе кадровый дефицит, транспортную доступность, энергообеспечение, вопросы изменения статуса земельных участков, поддержки отдельных отраслей и многие другие.

Представители профильных министерств рассказали о налоговых преференциях и других видах поддержки бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств, организаций сферы туризма. Агентство развития бизнеса представило свои возможности по организационной и консультационной помощи малым и средним предпринимателям и экспортерам в режиме «одного окна».

«Развитие бизнеса в муниципалитетах — одно из главных условий повышения качества жизни людей. Предприниматели создают налоговую базу, рабочие места, благодаря этому растет население малых городов и сел. На основе взаимодействия с бизнесом будем планомерно создавать благоприятную среду для предпринимательства. Запланированы очередные встречи с представителями спасских предприятий и ИП по решению конкретных вопросов», — подчеркнула Юлия Швакова.

Она отметила, что в районе зарегистрированы 766 предпринимателей. С начала года их количество увеличилось на 45. Порядка 40% осуществляют деятельность в сфере торговли, также на территории муниципалитета работают промышленные и сельхозпредприятия.

Одним из итогов встречи стало решение о создании в Спасском районе Центра поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».