В Рязанской области задержали 30-летнего наркомана за кражу
Возбуждено уголовное дело.
В Рязанской области задержали 30-летнего наркомана за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратился 48-летний житель Новомичуринска и сообщил, что из его квартиры пропал телевизор. Перед уходом он оставил открытой дверь на балкон.
Оперативники получили информацию, что на окраине города мужчина предлагал купить у него телевизор.
Установлено, что к краже причастен 30-летний местный житель, который в последнее время пристрастился к употреблению синтетических наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.