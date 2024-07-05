В Рязанской области задержали 30-летнего наркомана за кражу

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области задержали 30-летнего наркомана за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился 48-летний житель Новомичуринска и сообщил, что из его квартиры пропал телевизор. Перед уходом он оставил открытой дверь на балкон.

Оперативники получили информацию, что на окраине города мужчина предлагал купить у него телевизор.

Установлено, что к краже причастен 30-летний местный житель, который в последнее время пристрастился к употреблению синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.