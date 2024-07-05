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В Рязанской области полицейские поймали 33-летнего пьяного водителя
Инцидент произошел в поселке Сынтул Касимовского района.

В Рязанской области полицейские поймали 33-летнего пьяного водителя. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ГАИ.

Отмечается, что на улице Набережной в поселке Сынтул Касимовского района инспекторы остановили мопед «Honda».

33-летнему водителю предложили пройти освидетельствование. Анализ показал 0,286 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение.

Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.