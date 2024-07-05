Синоптики спрогнозировали в Рязанской области жару и ураган
Ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами ливни, грозы, в отдельных районах град. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Опубликован прогноз погоды на субботу, 6 июля. Информация опубликована на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, местами сильные, местами ливни, грозы, в отдельных районах град.
Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/c. Ночью и утром порывы 15-20 м/c, местами 25-27 м/c. Днем при грозе порывы 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +15, +20, днем +23, +28 градусов.