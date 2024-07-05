Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
29°
Сбт, 06
23°
Вск, 07
26°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.80 / 88.97 05/07 16:00
Нал. EUR 96.56 / 97.40 05/07 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
1 541
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
4 029
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 831
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
15 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Синоптики спрогнозировали в Рязанской области жару и ураган
Ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами ливни, грозы, в отдельных районах град. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Опубликован прогноз погоды на субботу, 6 июля. Информация опубликована на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, местами сильные, местами ливни, грозы, в отдельных районах град.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/c. Ночью и утром порывы 15-20 м/c, местами 25-27 м/c. Днем при грозе порывы 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +15, +20, днем +23, +28 градусов.