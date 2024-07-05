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В рязанской мэрии рассказали, когда обновят детскую площадку в Верхнем парке
Отмечается, что в июне дирекция благоустройства города демонтировала аварийные веревочную карусель и детские качели на цепочных подвесах для избежания получения травм.

В рязанской мэрии рассказали редакции РЗН. инфо, когда обновят детскую площадку в Верхнем городском саду.

Как отметили в ведомстве, в июне дирекция благоустройства города после обследования детской игровой площадки в Верхнем городском саду демонтировала аварийные веревочную карусель и детские качели на цепочных подвесах для избежания получения травм.

«В веревочной карусели треснула шарнирная часть, выявили разрывы и наличие острых проволочных элементов. Конструкция данного оборудования устроена таким образом, что при устройстве на детской игровой площадке, бетонное основание находится ниже уровня ударопоглощающего покрытия. На детских качелях полностью разломались сиденья. Поэтому их демонтировали», — подчеркнули в мэрии.

Кроме того, в мэрии добавили, что в 2023 году дирекция убрала качели «Гнездо» из-за значительного повреждения тросов: разрывы и наличие острых проволочных элементов. Обновить детскую игровую площадку в Верхнем парке планируется в 2025 году.

Напомним, рязанцы выразили недовольство детской площадкой в Верхнем городском саду.