В Рязанской области оштрафовали подрядчика по строительству пожарного депо на 2,5 млн за неисполнение обязательств

Договор расторгли в одностороннем порядке.

В Рязанской области оштрафовали подрядчика на 2,5 млн за неисполнение обязательств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в ноябре 2022 года заключен контракт стоимостью более 62 млн рублей на выполнение работ по строительству пожарного депо в поселке Александро-Невский.

Подрядчик выполнил лишь незначительную часть работ на сумму 10 млн рублей.

Прокуратура возбудила административное дело.

Договор расторгли в одностороннем порядке.