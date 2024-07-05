В Рязанской области оштрафовали подрядчика по строительству пожарного депо на 2,5 млн за неисполнение обязательств
Договор расторгли в одностороннем порядке.
В Рязанской области оштрафовали подрядчика на 2,5 млн за неисполнение обязательств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что в ноябре 2022 года заключен контракт стоимостью более 62 млн рублей на выполнение работ по строительству пожарного депо в поселке Александро-Невский.
Подрядчик выполнил лишь незначительную часть работ на сумму 10 млн рублей.
Прокуратура возбудила административное дело.
Договор расторгли в одностороннем порядке.