В Рязани в выходные ожидается похолодание

В субботу, 6 июля, по данным синоптиков днем ожидается +24 градуса. В воскресенье, 7 июля, в дневное время столбик поднимется до +27 градусов.

В Рязани в выходные ожидается похолодание. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

В субботу, 6 июля, по данным синоптиков днем ожидается +24 градуса. В воскресенье, 7 июля, в дневное время столбик поднимется до +27 градусов.

В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют +29 градусов. Далее температура не будет опускаться ниже +30 градусов, уточнили в Гидрометцентре.