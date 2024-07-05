В Рязани с начала года 1124 автомобилистов оштрафовали за парковку на газоне

Общая сумма взысканий составила 1 млн 187 тысяч рублей.

В Рязани с начала года 1124 автомобилистов оштрафовали за парковку на газоне. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Общая сумма взысканий составила 1 млн 187 тысяч рублей.

Рязанцам напоминают, что в соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых пространствах запрещается заезд, остановка и стоянка машин на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, а также на контейнерных площадках.

На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности запрещается заезжать и ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах и лошадях.