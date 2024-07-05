В Рязани мужчину придавила бетонная плита

Индивидуального предпринимателя, давшего указание срезать козырек здания, осудят за причинение смерти по неосторожности.

В Рязани предпринимателя осудят за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

По информации следствия, индивидуальный предприниматель дал указание потерпевшему срезать бетонный козырек здания на улице Халтурина. При этом мужчине не разъяснили технику безопасности и не выдали спецодежду. В итоге во время работ на мужчину упала бетонная плита.

От полученных ранений рязанец умер на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.