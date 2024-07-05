В Пермском крае мужчина зарезал брата за оскорбление матери

В Пермском крае мужчина зарезал брата за оскорбление матери. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщило издание Ura.ru.

В Чусовом между пьяными братьями произошел конфликт, на фоне того, что один из них регулярно высказывался о родительнице. Второму сыну это не понравилось, он нож и попытался ударить обидчика в живот. Тот увернулся и побежал к двери. Злоумышленник догнал его в коридоре и ударил ножом в шею. Мужчина скончался на месте.

После совершения преступления фигурант пытался спрятать улики, но затем вызвал скорую помощь и полицию.

Суд признал пермяка виновным в убийстве и отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.