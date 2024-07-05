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В Милославском хотят построить ФОК за три миллиона рублей
ФОК планируют построить на улице Центральной. Разработчик документации предусмотрит в проекте футбольное поле с искусственным покрытием и разметкой, площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола с искусственными покрытиями, круговую и прямую беговые дорожки размером не более четырех полос, сектор для прыжков в длину, трибуну на 160 мест.

На разработку проектной документации ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) в поселке Милославский выделили три миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

ФОК планируют построить на улице Центральной. Разработчик документации предусмотрит в проекте футбольное поле с искусственным покрытием и разметкой, площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола с искусственными покрытиями, круговую и прямую беговые дорожки размером не более четырех полос, сектор для прыжков в длину, трибуну на 160 мест.

Кроме того, на территории ФОКа появятся турники, брусья для отжиманий, комплекс с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом, уличные тренажеры.

Стадион планируют огородить. Также там появится электронное информационное табло, уличный туалет.

На территории ФОКа сделают стоянки для автобусов и спецтранспорта, пешеходные дорожки и проезды. Там установят площадки с контейнерами для мусора, скамейки и урны. Также на территории разработают освещение, систему водоснабжения и видеонаблюдения.

Заказчик — администрация Милославского района. Работы выполнят в течение 60 дней с момента заключения контракта.