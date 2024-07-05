В Краснодаре женщина взяла в заложники коллег и заставила выпить неизвестные таблетки

В Краснодаре женщина взяла в заложники коллег и заставила выпить неизвестные таблетки. Об этом пишет SHOT.

Отмечается, что 45-летняя Елена работала кладовщицей на местном хлебозаводе. Отношения с коллегами не сложились, женщина часто ругалась и скандалила с начальством.

В среду, 3 июля, она пришла домой к 48-летней завскладом Жанне, у которой в гостях была еще одна сотрудница.

Женщина начала угрожать, а затем заставила их выпить неизвестные таблетки. Обе погибли.

Возбуждено уголовное дело.