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В Краснодаре женщина взяла в заложники коллег и заставила выпить неизвестные таблетки

В Краснодаре женщина взяла в заложники коллег и заставила выпить неизвестные таблетки. Об этом пишет SHOT.

Отмечается, что 45-летняя Елена работала кладовщицей на местном хлебозаводе. Отношения с коллегами не сложились, женщина часто ругалась и скандалила с начальством.

В среду, 3 июля, она пришла домой к 48-летней завскладом Жанне, у которой в гостях была еще одна сотрудница.

Женщина начала угрожать, а затем заставила их выпить неизвестные таблетки. Обе погибли.

Возбуждено уголовное дело.