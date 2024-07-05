В Клепиковском районе ищут свидетелей ДТП, в котором погибли два человека

Авария произошла 29 июня у деревни Кондаково.

В Клепиковском районе ищут свидетелей ДТП, в котором погибли два человека. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на следственное отделение ОМВД России.

Авария произошла 29 июня в 15:10 у деревни Кондаково.

Отмечается, что в это время на обочине стояла трехдверная «Нива» светлого цвета.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончались на месте.